PESARO – Felipe Tonidandel sarà ancora il capitano dell’Italservice Pesaro. La bandiera biancorossa ha rinnovato fino al 30 giugno 2023.

Fresco della vittoria del secondo scudetto consecutivo, Tonidandel chiude anticipatamente così una settimana pazzesca. «Sono contentissimo e soddisfattissimo – racconta -. Ho appena rinnovato con la mia squadra del cuore, voglio continuare a lottare insieme ai miei compagni per vincere ancora tanti trofei. Giocare nell’Italservice è il massimo per un giocatore, io non cerco altro, voglio restare qui ripeto per vincere ancora e ancora». Queste le parole di un leader che si affaccia alla nona stagione consecutiva col Pesaro e si augura di centrare al più presto le 250 presenze.

A proposito di sogni: dopo due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana nella massima serie di futsal italiano, Tonidandel e soci vogliono alzare l’asticella. «Vogliamo la Champions, ci manca e nella prossima stagione il nostro più grande obiettivo deve essere quello. In Italia lotteremo per tutti i titoli, come accade da ormai tre anni, in Europa è tempo di provare ad arrivare fino in fondo. Puntiamo alla Final Four, sarebbe un sogno e cercheremo di realizzarlo».