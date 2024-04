Futsal, Italservice kappao contro il Napoli. Ora l’attenzione va ai Playoff

Al Palamegabox finisce 4 a 1 per il Napoli, inutile la rete di Juanfran nel finale. Si è chiusa la regular season, in programma ci sono i playoff

PESARO – L’Italservice chiude con una sconfitta la regular season e arriva ottava. Questo, in poche parole, il riassunto e la conseguenza della gara di ieri (28 aprile) tra Pesaro e Napoli valevole per la trentesima giornata. Un’Italservice contratta nel primo tempo che regala neanche dopo un minuto il vantaggio ai partenopei: schema da corner e sinistro al volo di Ercolessi. Il raddoppio porta la firma di Duarte, mentre il terzo e il quarto gol sono merito di Borruto e Perugino. La squadra di mister Fausto Scarpitti paga tanta imprecisione sotto porta e forse un po’ troppo nervosismo. Al riposo si arriva sul risultato di 4 a 0 per il Napoli.

Nella ripresa il Pesaro reagisce d’orgoglio e schiera il quinto di movimento obbligando Colini (ex tecnico biancorosso accolto con un applauso) a difendersi basso. La rete di Juanfran, arrivata nel finale di secondo tempo, è solo un barlume di speranza che cambia poco e niente ai fini del risultato e soprattutto della classifica finale. Al Palamegabox, infatti, finisce 4 a 1 per il Napoli.

PLAYOFF – Terminata la regular season, adesso una settimana di pausa e poi saranno playoff. Per quanto riguarda l’Italservice, i rossiniani incontreranno la regina della classe Olimpus Roma. Il programma prevede Gara 1 in trasferta, al PalaOlgiata di Roma, l’11 maggio, Gara 2 al Palamegabox, il 16 maggio e l’eventuale Gara 3, il 18 maggio sempre in terra capitolina. Si giocherà al meglio delle tre. Questa, la classifica finale:

Olimpus Roma 69

L84 58

Napoli Futsal 56

Meta Catania 55

Ecocity Genzano 53

Feldi Eboli 50

Sandro Abate 49

Italservice Pesaro 48

Fortitudo Pomezia 45

Came Treviso 42

Sporting Sala Consilina 37

Pirossigeno Cosenza 34

Active Network 30

Ciampino Futsal 18

Saviatesta Mantova 18

Olimpia Verona 5

ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL 1-4 (0-4 p.t)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Caruso, Schiochet, Barichello, Luberto, Montesi, Juan Fran, Mohabz, Frontino, Berkane, D’Ambosio. All. Scarpitti

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Borruto, Salas, Bolo, Caio, De Gennaro, Ercolessi, De Luca, De Simone, Duarte, Saponara. All. Colini

MARCATORI: 0’58” p.t. Ercolessi (N), 2’50” Duarte (N), 10’42” Borruto (N), 19’22” Perugino (N), 15’30” Juan Fran (I)

ARBITRI: Luca Di Battista (Avezzano), Gianluca Rutolo (Chieti), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Stefania