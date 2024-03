Futsal, l’Italservice si aggrappa a capitan Tonidandel. Al Palamegabox finisce 4 a 3 contro il Cosenza

PESARO – È la notte di Felipe Tonidandel. Al Palamegabox, l’Italservice Pesaro vince per 4 a 3 contro un ottimo Pirossigeno Cosenza. La tripletta del capitano rossiniano, insieme alla perla di Barichello, blindano l’ottavo posto che significherebbe playoff per il Pesaro. Terza vittoria consecutiva, decimo risultato utile consecutivo in casa, ma quanta sofferenza. Tre punti che assumono ancora più valore contro un Cosenza mai domo che è riuscito a rimontare per ben due volte per poi arrendersi solo nel finale alla punizione ben calciata da Tonidandel.

LA CRONACA – Pronti, via. Inizia forte il Pesaro che la sblocca al 4’. Murilo riesce in qualche modo a servire Barichello che è bravo ad allargare subito sulla sinistra per Tonidandel. Tutto solo, con il piatto destro non sbaglia. Battuto Del Ferraro e 1 a 0. Il Cosenza risponde, e lo fa bene. Gestisce alla grande la pressione del Pesaro (grazie anche ad un ottimo Del Ferraro), riuscendo ad uscire sempre palla al piede per arrivare poi ad impegnare Putano ed infatti il pareggio nasce proprio così. Power play inserito all’improvviso, superiorità sfruttata da Bavaresco e appoggio facile sul secondo palo per Petry. 1 a 1. Nella ripresa la gara esplode in maniera definitiva. Barichello inventa, Caruso è generoso, Tonidandel a porta vuota ringrazia. Il 3 a 1 di Matheus Barichello, una perla con il sinistro dopo un dribbling, mette in sicurezza il risultato. O meglio, lo farebbe se di fronte non ci fosse un Pirossigeno Cosenza davvero caparbio. Prima spaventa Putano con Pelezinho, poi accorcia con un missile di Carlitos, e infine pareggia in contropiede con Titon. Bella partita. La gara si accende ancora di più, Juan Fran sfiora il 4 a 3 di testa, poi ci pensa ancora lui, ancora Felipe Tonidandel. Punizione defilata, la quarta di fila nel giro di 10 minuti conquistata da Barichello, nella quale il numero 5 biancorosso confeziona l’hat-trick personale al 15’. Il Palamegabox esplode. Il Cosenza allora ci prova a rimontare per la terza volta nel giro di 40 minuti ma il Pesaro difende bene e Putano si oppone più volte sfoderando belle parate. La più clamorosa è quella su Titon a 35 secondi dalla fine che fa venire un brivido a tutti i tifosi dell’Italservice. Poco male. Al triplice fischio è festa biancorossa con il Pesaro che vince 4 a 3 e raggiunge quota 42 punti in classifica.

ITALSERVICE PESARO-PIROSSIGENO COSENZA 4-3 (1-1 p.t.)



ITALSERVICE PESARO: Putano, Barichello, Caruso, Tonidandel, Schiochet, Mariani, Luberto, Vavà, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio. All. Scarpitti

PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Marchio, Petry, Felipinho, Titon, Lambre, Adornato, Chilelli, Bavaresco, Scalambretti, Carlitos, Pelezinho. All. Tuoto

MARCATORI: 3’22” p.t. Tonidandel (I), 11’35” Petry (P), 1’59” Tonidandel (I), 3’57” Barichello (I), 8’07” Carlitos (P), 11’28” Titon (P), 14’07” Tonidandel (I)

AMMONITI: Caruso (I), Bavaresco (P), Titon (P), Chilelli (P), Pelezinho (P)

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Luca Paverani (Roma 2) CRONO: Nicola Lacrimini (Citta’ di Castello