Futsal, Italservice-Avellino a porte chiuse. Agli abbonati l’accesso gratuito alla prima dei playoff

Si affrontano i biancorossi di Fulvio Colini, primi in classifica, e la formazione irpina, quinta. Un big match che nessuno avrebbe voluto perdersi dal vivo. Le parole del presidente Pizza

PESARO – «Siamo davvero rammaricati di non poter giocare con il pubblico al nostro fianco. Purtroppo però l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e in particolare la provincia di Pesaro Urbino la conosciamo tutti. Nel rispetto quindi delle restrizioni imposte dagli organi competenti, abbiamo dovuto optare per questa soluzione. Considerato tutto ciò abbiamo pensato di trasmettere la gara su Rossini Tv, oltre alla tradizionale diretta Facebook su PMG Sport Futsal».

Queste le dichiarazioni del presidente Lorenzo Pizza in seguito alla comunicazione ufficiale della Divisone Calcio a 5 e società che annunciano la gara Italservice Pesaro-Sandro Abate Avellino a porte chiuse. Partita che era – ed è – quindi confermata giovedì (5 marzo) alle 20.30 al Pala Nino Pizza di Pesaro, valida come 23esima giornata di Serie A.

Si affrontano i biancorossi di Fulvio Colini primi in classifica e la formazione irpina, quinta. Un big match che nessuno avrebbe voluto perdersi dal vivo ma che, appunto, come riferito dal primo tifoso pesarese, dovrà essere disputato senza pubblico.

A tal proposito, Lorenzo Pizza, a nome della società Italservice intera, rende nota un’iniziativa, a beneficio dei supporter più fedeli: «Abbiamo deciso che tutti gli abbonati, che non potranno assistere al match dagli spalti, avranno diritto di usufruire dell’abbonamento per vedersi invece la prima partita casalinga dei playoff scudetto – già raggiunti dal Pesaro matematicamente due settimane fa –».

La notizia è stata molto apprezzata dai tifosi che, sui social, hanno elogiato il club per la solita serietà e competenza con cui hanno affrontato la questione. Per quanto riguarda l’accesso degli organi di stampa al palazzetto, per la sfida Pesaro-Avellino, potranno accreditarsi esclusivamente entro le 20 odierne inviando una mail a pesarocalcioa5@italservicebordi.itcon una lettera di richiesta da parte della testata giornalistica registrata di riferimento, firmata dal direttore, e copia del tesserino dell’ordine dei giornalisti.

Al momento, quando scriviamo, resta confermata a porte aperte, la seconda partita casalinga consecutiva di martedì 10 marzo alle ore 20, contro il Signor Prestito CMB. Sperando che per la prossima settimana l’emergenza Covid-19 inizi a rientrare.