Futsal, infrasettimanale per l’Italservice Pesaro: c’è la Colormax

PESARO – Nuovo imminente impegno per l’Italservice Pesaro. Domani martedì 9 febbraio al Pala Nino Pizza arriverà la Colormax Pescara.

Turno infrasettimanale di Serie A valevole per la diciannovesima giornata di serie A di futsal. Kick off previsto alle ore 20. I biancorossi lo scorso weekend hanno espugnato Genova e ora saranno subito richiamati in causa per confermare l’ottima prestazione offerta dopo quindici giorni di sosta.

Di certo l’avversario non sarà dei più agevoli. Gli abruzzesi navigano nelle zone calde della classifica e arriveranno a Pesaro per cercare di strappare punti pesanti.

L’Italservice lo sa e il ‘Titi’ Borruto carica l’ambiente: «Col Pescara sarà una partita tosta come tutte. Loro conoscono il nostro gioco e proveranno di tutto per catturare punti. Sarà un duello bello da vedere».

La gara sarà trasmessa in diretta Facebook e YouTube su PMGSport Futsal o, nelle Marche, in televisione su Rossini Tv (canale 633).