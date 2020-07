Futsal, il Cus Ancona preleva Kola e blinda i giovani Martin e Lamberti

ANCONA- Missione giovani in casa Cus Ancona. La società biancoverde, militante da anni nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5, ha iniziato ad ufficializzare i primi movimenti in vista della stagione sportiva 2020-2021. Dopo il saluto del capitano Marco Belloni (direzione Mantova in Serie A1), la dirigenza anconetana ha reso noto il primo colpo in entrata. Si tratta del laterale ventiquattrenne Flavio Kola proveniente dal Castelbellino (Serie C2/B). Queste le sue prime parole anconetane:

«Arrivo al Cus Ancona con tanto entusiasmo, non vedo l’ora di cominciare e di mettermi a disposizione dello staff tecnico. Per il sottoscritto il Cus Ancona rappresenta un crocevia fondamentale per raggiungere traguardi importanti, sarà una bella sfida a livello personale anche per il fatto che ho davvero voglia di ripagare la fiducia che mi è stata concessa». Non è stato l’unico movimento messo a segno dalla società di Via Grotte in questi giorni.

Martin e Lamberti in azione con il Cus Ancona

Mister Francesco Battistini e il suo vice Michele Ristè potranno contare ancora su Enzo Daniel Martin (’99) e Pierpaolo Lamberti (’00), giovani cresciuti nella cantera biancoverde e nel giro della prima squadra da un paio di stagioni. Entrambi hanno maturato l’esperienza necessaria per essere considerati a tutti gli effetti pedine fondamentali dello scacchiere dorico in una cadetteria che, sin da ora, si preannuncia lunga e intensa.