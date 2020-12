Futsal, il Cus Ancona combatte ma cede al Futsal Potenza Picena

POTENZA PICENA- Ci ha provato con tutte le sue forze il Cus Ancona ma alla fine è stato costretto a capitolare con il risultato di 3-1 nella tana del Futsal Potenza Picena. Nonostante un lunghissimo periodo di stop causa Covid, la formazione anconetana si è giocata alla grandissima le sue carte mettendo più volte in difficoltà un avversario quotato e ben organizzato come quello potentino.

Dorici avanti all’ottavo con Pallfreeman, bravo a sfruttare un errore in disimpegno dei padroni di casa e depositare in fondo al sacco (con dedica all’ex compagno di squadra Michele Martedì, accoltellato a morte ad Ancona lo scorso 8 dicembre). I giallorossi assorbono il colpo e si riorganizzano colpendo con Piovesan, ultimo arrivo dal mercato, prima dell’intervallo e con il tandem Baiocchi e Di Matteo nella ripresa sigillando il definitivo 3-1. Per il Cus Ancona, nei minuti finali e sul punteggio di 2-1 per i locali, c’è il rimpianto di una clamorosa occasione fallita in situazione di quinto di movimento.

FUTSAL POTENZA PICENA – CUS ANCONA 3-1 (1-1 pt)

FUTSAL POTENZA PICENA: Guerreiro, Achillozzi, De Luca, Di Matteo, Gabbanelli, Massaccesi, Baiocchi, Montagna, Favetti, Toscano, Piovesan, Giaconi All. Perugini

CUS ANCONA: De Luca, Astuti, Baldassarri, Bartolucci, Gusella, Lamberti, Martin, Palfreeman, Benigni F., Benigni A., Taurisano, Carino All. Battistini

Arbitri: Matteo Ottaviani di Trieste e Fabio Capaldi di Isernia

Reti: 8’ Palfreeman, 18’ Piovesan // 5’ st Baiocchi, 19’ st Di Matteo

Note: Ammoniti Benigni A., Massaccesi, Baiocchi