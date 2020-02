Futsal, il Città di Falconara supera le Pelletterie a Chiaravalle

Le citizens sono tornate alla vittoria piegando le avversarie impegnate nella lotta per non retrocedere. Doppiette per Guti e Vieira e gol del 1-0 messo a segno da Corin Pascual

CHIARAVALLE- Vince il Città di Falconara che si impone 5-2 con le Pelletterie e resta al quinto posto. Con il successo di ieri pomeriggio, nel match giocato al Palasport di Chiaravalle per una concomitante mostra di rettili al Palabadiali di Falconara, le citizens continuano a tallonare il Kick Off quarto della classe (distante tre lunghezze) vittorioso in casa con il Salinis (2-1). Un match ben giocato dal CdF che si lascia alle spalle le ultime delusioni e torna a macinare punti, alla sua maniera. Pascual e Guti aprono la partita nella prima frazione, seguite da Vieira ad inizio ripresa. La compagine ospite, impegnata nella lotta per non retrocedere, accorcia le distanze con Duco ma è costretta nuovamente a capitolare dinanzi alle pregevoli giocate di Guti e Sofia Vieira che piazzano così la loro doppietta personale. L’ultima rete della partita è di Kalè che fissa il risultato sul definitivo 5-2.

CITTA’ DI FALCONARA – PELLETTERIE 5-2

Città di Falconara: Dibiase, Vieira, Luciani, Pereira, Ferrara, Guti, Pascual, Moreira, Ciferni, Verzulli, Brugnoni. All. Neri

Pelletterie: Giovannini, Kalè, Pasos, Duco, Iaquinandi, Nicita, Perez, Maione, D’Amato, Fossi, Pucci. All. Zudetich

Reti: 8’34” p.t. Pascual (F), 14’16” Guti (F), 2′ s.t. Vieira (F), 2’46” Duco (P), 3’54” Guti (F), 7’16” Vieira (F), 11’24” Kalè (P)

Note: ammonite Iaquinandi (P), Pucci (P), Moreira (F); al 12’32” del p.t. Pascual (F) fallisce un calcio di rigore.