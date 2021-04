Futsal, il Città di Falconara supera il Montesilvano e sogna la Coppa Italia

Vittoria per 3-1 contro le abruzzesi. Domani contro la Lazio giocherà la prima finale della sua storia in Coppa Italia. Decisiva Pato Dal'Maz con una tripletta

RIMINI – Eroica, cinica e ambiziosa. Il Città di Falconara supera 3-1 il Montesilvano nella semifinale della Coppa Italia di calcio a 5 femminile e domani alle 18.15 (diretta Raisport) sfiderà la Lazio per il trofeo alla sua prima storica partecipazione. Il pass per l’ultimo atto le citizens lo hanno conquistato superando le quotate abruzzesi che, seppur orfane di Lucileia, hanno messo per larghi tratti in difficoltà la compagine di Massimiliano Neri che ha chiuso al primo posto la regular season di campionato. Dopo il vantaggio di Belli al sesto minuti è stata Pato Dal’ Maz a prendersi la scena con tre reti a cavallo di primo e secondo tempo) che hanno regalato a tutta la truppa biancoazzurra la finalissima. A caccia di un sogno.

CITTÀ DI FALCONARA – MONTESILVANO 3-1

Città di Falconara: Dibiase, Taty, Luciani, Pereira, Dal’maz; Marcelli, Guti, Marta, Nona, Blenkus, Giuliani, Ferrara. All. Neri.

Montesilvano: Sestari, D’Incecco, Amparo, Borges, Ortega; Coppari, Lucileia, Manieri, Guidotti, Xhaxho, Belli, Esposito. All. Santangelo.

Reti: 6’27” p.t. Belli (M), 12’01” Dal’Maz (F), 14’04” s.t. rig. e 16’43” Dal’Maz (F).



Ammonita: Xhaxho (M)