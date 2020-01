Futsal, il CdF ci prova ma in Coppa Divisione avanza il Real Statte

STATTE- Il Città di Falconara abbandona il sogno Final Four di Coppa della Divisione. Abbandona dopo la sconfitta per 5-3 in casa del Real Statte (capolista in campionato) che accede così all’atto finale della competizione. Applausi, tanti applausi, per la formazione falconarese che nonostante le assenze di Rafaela Dal’Maz e Isa Pereira, ha giocato a viso apertissimo contro una delle compagini più forti della categoria. Tutte nel secondo tempo le reti dell’incontro dopo una prima frazione equilibratissima.

Apre Mansueto per le padrone di casa, Pascual e Luciani ribaltano per le citizens prima della riscossa locale griffata Renata, Soldevilla e Puga. Vieira riaccende le speranze della truppa di Massimiliano Neri ma il punto esclamativo sulla gara lo mette la solita Renata per il definitivo 3-5.

ITALCAVE REAL STATTE-FALCONARA 5-3

RETI: st 5′ 12” Mansueto, 7′ 44” Pasqual, 12′ 11” Luciani, 12′ 23” Renata, 15′ 29” Soldevilla, 15′ 50” Puga, 16′ 40” Viera, 19′ 32” Renata.

Italcave Real Statte: Margarito, Russo, Soldevilla, Marangione, Puga, Violi, Dos Santos, Gallo, Mansueto, Boutimah, Linzalone, Adamatti. All. Marzella

Falconara: Di Biase, Guti, Pascual, Lidia Moreira, Viera, Luciani, Ciferni, Navaro Saez, Ferrara, Brugnoni, Verzulli.

Ammonite: Luciani, Boutimah, Navaro Saez, Violi, Mansueto, Renata, Ferrara, Guti.