Futsal, il CdF analizza il KO con la Lazio e prepara le Pelletterie

FALCONARA- Il 3-1 con cui la Lazio si è imposta al Palagems è costato il quarto posto al Città di Falconara, scavalcato dal Kick Off Milano. Le citizens di Massimiliano Neri, orfane di Nona e Pato Dal’Maz, sono state punite dagli episodi e si sono viste sfuggire una posta in palio molto pesante:

«La partita è stata vinta con pieno merito dalla Lazio. Purtroppo non siamo riuscite ad entrare in partita nel modo giusto. Nel primo tempo abbiamo commesso tre errori grossolani che ci sono costati i tre gol presi e da lì cercare di rialzare la testa è stato ancor di più complicato. In realtà abbiamo anche creato diverse situazioni per fare gol ma ci è mancata la giusta precisione e freddezza per andare a segno. Il dato più negativo è sicuramente che non abbiamo difeso con la giusta cattiveria. Ora non ci resta che fare tesoro del fatto che se non giochiamo al massimo perdiamo quelle che sono le nostre caratteristiche peculiari e diventiamo una squadra vulnerabile».

Domenica, con inizio alle 19 al Palasport di Chiaravalle (per via di una mostra di rettili concomitante al Palabadiali) il CdF ospiterà le Pelletterie, formazione impegnata nella lotta per non retrocedere.