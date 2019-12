Finals Cup 2020 di calcio a 5: ecco tutto il programma

FABRIANO – Si avvicinano le Finals Cup 2020 di calcio a 5 delle Marche, in programma al palasport di Cerreto d’Esi dal 3 al 6 gennaio.

Tutte le categorie regionali (Serie C maschile, Serie C femminile, Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15) si contenderanno la propria Coppa Marche, presenti le formazioni che si sono qualificate per queste finali al termine delle fasi eliminatorie iniziate a settembre.

Previsto, dunque, l’arrivo a Cerreto di centinaia di atleti, ma anche di tantissimi spettatori appassionati di futsal provenienti da tutta la regione.

Saranno due, inoltre, le squadre del territorio presenti: l’Under 21 dell’Apd Cerreto d’Esi e l’Under 19 del Real Fabriano.

Questo l’intenso calendario delle partite:

Venerdì 3 gennaio:

ore 15 – quarto di finale serie C maschile – Recanati vs Olympia Fano

ore 17 – quarto di finale serie C maschile – Montelupone vs Castrum Lauri

ore 19.15 – quarto di finale serie C maschile – Invicta vs Montesicuro

ore 21.30 – quarto di finale serie C maschile – Vallefoglia vs Pieve d’Ico

Sabato 4 gennaio:

ore 10 – semifinale Under 19 – Recanati vs Real Fabriano

ore 12 – semifinale Under 19 – Amici del Centro Sportivo vs Mandolesi

ore 15 – semifinale serie D – Bayer Cappuccini – Gnano 04

ore 17 – semifinale serie D – Calcetto Numana – Futsal Vire

ore 19 – semifinale serie C maschile

ore 21 – semifinale serie C maschile

Domenica 5 gennaio:

ore 15 – semifinale Under 21 – Corinaldo vs Cerreto d’Esi

ore 17 – semifinale Under 21 – Verbena vs Mandolesi

ore 19 – finale Under 15 – Futbol 3 vs Amici del Centro Sportivo

ore 21 – finale serie C femminile – Recanati vs San Michele

Lunedì 6 gennaio

ore 13 – finale Under 17 – Cus Ancona vs C.R. Tolentino

ore 15 – finale Under 19

ore 17 – finale Under 21

or 19 – finale serie C maschile.

