Futsal, finali di Coppa Italia: lo start a Porto San Giorgio. Si assegnano le coccarde di Serie C e Under 19

PORTO SAN GIORGIO (FM) – Doppio antipasto di Coppa Italia in arrivo. Le Marche accolgono le finali di Serie A e di tutte le categorie nazionali maschili (Serie A2 Élite, Serie A2 e Serie B). Ma si parte da Porto San Giorgio, dallo splendido PalaSavelli, dove stanno per essere assegnate le coccarde tricolori di Serie C e Under 19. Le due Final Four si disputano in questo primo weekend di gare, da sabato 15 a domenica 16 marzo.

Una location da 4000 seggiolini

Quando il grande futsal italiano passa per le Marche, non può che alloggiare al PalaSavelli. Un palazzetto storico, dove sono state scritte pagine di storia importanti del calcio a cinque: dalla Final Eight di Serie A2 (2007 e 2008) a quella cadetta (2021 e 2023), Final Four di Serie A2 maschile, femminile e molte altre. Ma i confini della struttura situata a Porto San Giorgio di Fermo, capace di contenere circa 4000 posti a sedere, sono sempre stati allargati a più realtà. Principalmente del basket, Sutor Montegranaro, Adria Basket, Sangiorgese, Robur Osimo e Poderosa Montegranaro, senza dimenticare la pallavolo: parliamo, infatti, della casa della Yuasa Battery Grottazzolina, al suo primo anno nella SuperLega di volley.

Otto società ma solo due regine

L’antipasto del grande evento marchigiano saranno le Final Four di Serie C e Under 19. Domani, si parte con quattro semifinali. Da dentro o fuori. Tutte godibili in diretta streaming (canale YouTube della Divisione Calcio a 5) oppure dal vivo, con ingresso gratuito.

Il battesimo spetterà al San Giovanni di Arezzo, che incrocerà il proprio cammino con il Real Molfetta (ore 14). L’altra semifinale di Coppa Italia Serie C è Futsal Jesolo-Superaequum de L’Aquila (ore 16,30). A ruota, le semifinali di Coppa Italia Under 19. C’è tanto profumo di Serie A nel primo appuntamento, quello che vede contrapposte Meta Catania e Roma 1927 (ore 19). Dall’altra parte del tabellone, ancora una realtà della massima serie, la Fortitudo Pomezia, contrapposta all’Orange Asti (ore 21).

Le due coccarde verranno assegnate domenica. Prima, però, la finalina di Serie C, tra le perdenti delle semifinali, utile in ottica ripescaggio in Serie B. L’ultimo atto di Serie C è previsto alle ore 14 e mette in palio il balzo di categoria, quello di Under 19 alle 16,30.

Poi sarà tempo di Serie A

Il PalaTriccoli di Jesi sarà il palcoscenico più prestigioso dell’evento marchigiano e si vedranno in azione i grandi campioni della Serie A, a partire dalla prossima settimana. Si giocherà anche al PalaBadiali di Falconara e si tornerà al PalaSavelli tra otto giorni. Il programma completo.