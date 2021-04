Futsal, Final Eight di Coppa Italia: l’Italservice Pesaro vince col Pescara e vola in semifinale

RIMINI – Soffre un tempo, poi sblocca la gara e decolla sino alla semifinale. È iniziata nel migliore dei modi l’avventura dell’Italservice Pesaro alle Final Eight di Coppa Italia. Nei quarti di finale in programma oggi all’RDS Stadium di Rimini i biancorossi di Fulvio Colini hanno sconfitto 5 a 2 la Colormax Pescara al termine di una gara ricca di sofferenze.

Si sapeva alla vigilia, sia per il valore dell’avversario, sia per le condizioni atletiche discrete con cui Tonidandel e compagni si sono presentati al grande e atteso appuntamento, dopo un quasi un mese senza allenamenti a causa di un focolaio Covid all’interno del gruppo marchigiano.

All’inizio della partita le gambe non giravano e Pesaro ha fatto fatica a macinare gioco. Nonostante ciò l’Italservice ha creato alcune palle gol e sbattuto ben tre volte contro i legni della porta rivale con Marcelinho, De Oliveira e Borruto. Primo tempo chiuso allora sullo 0 a 0.

In avvio di ripresa però l’Italservice è riuscita ad alzare i ritmi e dopo pochi minuti ha sbloccato la gara con Cuzzolino su rigore da lui stesso conquistato. Da lì match in discesa, grazie alla rete di Borruto prima, alla doppiette di Miarelli poi e infine grazie al 5 a 0 ancora di Cuzzolino, autore di un gol fantastico per qualità tecnica esibita.

Nel finale il Pescara è riuscito a segnare due reti e rendere meno amara la sconfitta. Poco importa per l’Italservice, che al triplice fischio ha potuto liberare la gioia per la qualificazione in semifinale. Sabato sempre a Rimini – sede fissa delle Finals – alle 16 in diretta su Rai Sport sfiderà il Todis Lido di Ostia, vincente ai rigori nel quarto di finale contro il CMB Matera. La corsa alla coccarda tricolore dell’Italservice continua.

ITALSERVICE PESARO-COLORMAX PESCARA 5-2 (0-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Fortini, Honorio, Canal, Marcelinho, Antonioni, Ceccolini, Tonidandel, Borruto, Cuzzolino, De Oliveira, Jefferson, Vesprini, Guennounna. All. Colini

COLORMAX PESCARA: Mazzocchetti, Morgado, Eric, Leandro, Coco, Quintairos, Andrè, Rober, Santacroce, Belloni, Ferraioli, Scarinci, Agostinelli, De Luca. All. Palusci

MARCATORI: 4’03” s.t. rig. Cuzzolino (IP), 7’54” Borruto (IP), 15’12” Miarelli (IP), 16’58” Miarelli (IP), 17’42” Cuzzolino (IP), 18’16” Coco (CP), 18’57” Quintairos (CP)

ARBITRI: Luigi (Molfetta), D’Alessandro (Policoro). Crono: Mazzone (Imola)