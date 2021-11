Futsal femminile, luna park di emozioni al PalaBadiali: la spunta Falconara di misura

FALCONARA – Se si dovesse indicare una di quelle partite spot della stagione di futsal femminile, quella è stata Città di Falconara-Audace Verona, match strepitoso e vinto dalle Citizens di misura per 3-2. Bello per tutto. Intensità, qualità, giocate d’alta scuola esibite dalle tante campionesse viste in campo. La sintesi perfetta è stata un luna park di emozioni, con le Citizens che hanno approfittato dell’ultimo giro di giostra con Taty per vincere.

Nel primo tempo, dopo un paio di minuti, è Isa Pereira a sbloccare, su gentile concessione di Pato Dal’Maz che le offre il più comodo degli assist. Le ragazze di Neri premono per raddoppiare, sprecano e incassano, al 15esimo, la punizione da antologia di Pomposelli che manda le squadre a riposo sull’1-1. Nella ripresa Falconara carica a testa bassa e approfitta del destro liftato di Ferrara per balzare nuovamente avanti. Le occasioni, da una parte e dell’altra, si fanno fatica a contare perfino sul pallottoliere. Tanto detto, tanto fa un indomito Verona che pareggia ancora i conti con Pomposelli, sempre da calcio piazzato.

Dopo cinquanta secondi, però, Taty decide che la partita non è finita e scaglia un sinistro velenoso che si infila sotto le gambe di Nagy. L’Audace non demorde, si riaffaccia avanti ma trova una grande Dibiase a negare il pari finale. 3-2, Città di Falconara che rimane al comando della graduatoria con pieno merito e con 9 punti in tre partite. Ma oggi, gli applausi, sono andati ad entrambe le squadre. E sono arrivati scroscianti da tutto il pubblico del PalaBadiali.

CITTÀ DI FALCONARA-AUDACE VERONA (1-1 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Fifò, Luciani, Pereira, Dal’Maz, Taty, Praticò, Marta, Janice Silva, Ferrara, Pesaresi, Polloni. All. Neri

AUDACE VERONA: Nagy, Pomposelli, Puttow, Exana, De Angelis, Tombola, Rasetti, Abagnale, De Brito, Biasiolo, Coppola, De Berti. All. Bruno

MARCATRICI: 2’15” p.t. Pereira (F), 15’15” Pomposelli (AV), 8′ s.t. Ferrara (F), 14’10” Pomposelli (AV), 15′ Taty (F)

ARBITRI: Andrea Seminara (Tivoli), Marco Moro (Latina) CRONO: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia)