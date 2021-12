Futsal femminile, Falconara chiuderà l’anno in vetta in campionato. E adesso la Supercoppa

FALCONARA – Tre punti per la vetta, nella quale le Citizens rimarranno fino ad anno nuovo; tre punti per arrivare al meglio alla Supercoppa di mercoledì (22 dicembre) contro Pescara. Il Città di Falconara batte 3-1 l’Italcave Real Statte in casa e vola in testa alla classifica.

Decisive le reti di Isa Pereira (doppietta) e Fifò, quella che ha aperto le danze, mentre di Renatinha il gol delle ioniche. Contro le pugliesi è stata battaglia vera al PalaBadiali, ma alla fine sono state le ragazze di Neri a spuntarla, ottenendo un altro successo di straordinaria importanza.

E adesso la Supercoppa, l’appuntamento con il trofeo e con la storia. Sempre in via dello Stadio, alle 20, mercoledì, contro il Pescara. Il palas si vestirà a festa per sospingere le falchette verso la gloria. Loro faranno di tutto per ripagare l’entusiasmo crescente che c’è in città.

CITTÀ DI FALCONARA-ITALCAVE REAL STATTE 3-1 (1-0 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Marta, Luciani, Dal’Maz, Costanzo, Praticò, Sabbatini, Janice Silva, Fifò, Pereira, Polloni. All. Neri

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Valeria, Violi, Mansueto, Renatinha, Russo, Amanda, Marangione, Discaro, Pedroso, De Marchi, Linzalone. Dir. acc. Maggi

MARCATRICI: 6’30” p.t. Fifò (F), 1’12” s.t. Pereira (F), 8′ Renatinha (S), 19’11” Pereira (F)

NOTE: al 3’17” del s.t. Margarito (S) para un rigore a Janice Silva (F)

ARBITRI: Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Dario Di Nicola (Pescara) CRONO: Fabio Maria Malandra (Avezzano)