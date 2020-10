Mister Neri: «Città di Falconara, sei pronta». Al Palabadiali c’è il Cagliari

FALCONARA- Tempo di esordio in casa Città di Falconara. Domenica, ore 16.00 al Palabadiali, le citizens affronteranno il Futsal Femminile Cagliari per la prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Mister Massimiliano Neri, alla quarta stagione consecutiva con il CdF, cercherà subito la miglior partenza forte delle indicazioni positive arrivate nell’ultima amichevole con l’Audace vinta con un rotondo 6-0 (dove spicca la tripletta di Marta):

«Vista la complessità del momento la preparazione atletica è andata avanti al meglio e sono ottimista. Sono certo che per tutti sarà un problema presentarsi al 100% ma io credo che avrò risposte positive dalle mie giocatrici. Le nuove arrivate si stanno amalgamando bene con il gruppo. Da qui in poi dobbiamo essere molto bravi a lavorare con l’obiettivo di migliorarci continuamente, partita dopo partita». Poi una sfida al campionato, e non solo: «In generale spero che, in un momento delicato della storia del nostro Paese, la nostra squadra diventi una testimonianza di ritorno alla normalità per tutti i nostri tifosi e per la nostra comunità». La società, compatibilmente con le norme del nuovo Dpcm, sta lavorando per portare il maggior numero di persone al Palabadiali (tra le 150 e le 200, limite massimo).