ANCONA – Vince, convince e diverte ancora il Città di Falconara che centra la sua settima vittoria consecutiva nel campionato di Serie A femminile di Futsal. In attesa dei recuperi contro Città di Capena e Montesilvano (sarà il piatto forte del boxing day di Salsomaggiore Terme del 26 dicembre alle 15.00), le citizens piegano anche le Pelletterie imponendosi con un perentorio 5-1 al Palabadiali.

Mister Neri sceglie subito in partenza un quintetto molto tecnico con Guti, Taty, Marta e Luciani e gli effetti sono subito quelli sperati. Nel giro di sette minuti, prima Marta e poi Pato (da subentrata) con una grande doppietta, portano subito il risultato sul 3-0 mettendo la gara in discesa per le padrone di casa. Il gol ospite di Fossi, che manda le squadre al riposo sul 3-1, non cambia la sostanza della gara che non vede mai stravolgersi il suo copione. Nel finale arriva la nota più negativa in casa falconarese e cioè l’espulsione (per fallo di reazione) di Pato che salterà così il big match con il Montesilvano del 26 dicembre. Utili ai fini delle statistiche i due gol di Luciani che portano il risultato sul definitivo 5-1.

Negli altri risultati di giornata Cagliari-Montesilvano 1-5, Granzette-Bisceglie 2-3 e Lazio-Città di Capena 5-0.