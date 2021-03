Futsal Femminile, il Città di Falconara rimonta e si impone a Fiano Romano

Le citizens vincono in rimonta 2-5 nella tana del Città di Capena e conquistano il matematico primo posto in vista dei playoff Scudetto. Decisive le doppiette di Marta e Pato e la rete di Guti

FIANO ROMANO- Grinta, cuore e carattere per il Città di Falconara che si riappropria del primo posto del girone in Serie A1 femminile di Futsal. Le citizens, sotto 2-0 nella prima frazione con il Città di Capena per via delle reti di Neka e Fuhrmann, rimontano nella seconda frazione chiudendo il match con un roboante 2-5 griffato Marta (2), Pato (2) e Guti.

Dopo aver eseguito il minuto di raccoglimento prima della gara alla memoria della piccola Eleonora Marchegiani, figlia del tifoso e direttore sportivo del Montesicuro Trecolli Massimiliano Marchegiani tragicamente scomparsa nella giornata di sabato, alla stessa è stata dedicata in modo commosso l’importantissima vittoria che ha sancito il primo posto matematico in vista dei playoff Scudetto.

CITTA’ DI CAPENA – CITTA’ DI FALCONARA 2-5

Città di Capena: D’Amelia, Neka, Fuhrmann, Agnello, Macchiarella, Di Sabatino, Martin, Nori, Oliveira, Masini, Pacolini, Castagnaro. All. Chiesa.

Città di Falconara: Dibiase, Guti, Taty, Nona, Dal’Maz, Marta, Luciani, Pereira, Ferrara, Pesaresi, Bernotti, Marcelli. All. Neri.

Reti: 2’35” p.t. Agnello (C), 19’42” Fuhrmann (C), 4’25” s.t. Dal’Maz (F), 5’14” Guti (F), 6’25” e 19’10” Marta (F), 19’25” Dal’Maz (F).