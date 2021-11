FALCONARA – Domenica scorsa, contro l’Audace Verona, si è resa protagonista del gol del momentaneo 2-1. Una rete arrivata in un frammento importante di partita e che ha dato nuova linfa al Città di Falconara. Parliamo di Erika Ferrara, giovane marchigiana nell’unica formazione marchigiana di serie A femminile di calcio a cinque, che al termine del match palpitante contro le venete ha ripercorso così i 40 minuti di fuoco sul parquet del PalaBadiali.

«Abbiamo avuto tante occasioni – il suo primo commento –, tenendo il pallino della partita. Ma occorre essere più freddi». Già, perché le Citizens di chance ne hanno avute letteralmente a bizzeffe. E invece a cinque minuti dalla fine sono state rimontate sul 2-2. Poi ci ha pensato Taty a siglare il definitivo 3-2. Per Ferrara «ci vuole tempo per entrare nei nuovi meccanismi di gioco che stiamo testando – ha aggiunto – e che sono parecchio modificati rispetto al passato».

Meccanismi nei quali si stanno calando alla perfezione anche le due stelle portoghesi arrivate dal Benfica: Janice Silva e Fifò: «Sono due innesti di altissimo livello – ha sottolineato la classe ’99 -. Si stanno calando bene nella nostra realtà, non avevo dubbi. Perché quando si scende in campo credo che la lingua del futsal sia una sola, universale, e tutti parliamo la stessa». La ‘Pupilla’ non ha lesinato neppure un commento sul suo di gol, arrivato col piede che predilige meno: «Ci ho creduto. La rete di destro dà ancora più soddisfazione», ha scherzato con i cronisti.

La chiusura finale l’ha riservata al prossimo appuntamento con Lazio, in programma sabato (13 novembre), in una classica del massimo torneo nazionale in rosa: «Contro di loro non è mai facile – ha concluso -. Ma abbiamo tutta la settimana per prepararla e faremo in modo di arrivare a questo appuntamento al meglio delle nostre possibilità».