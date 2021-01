Futsal Femminile, il Città di Falconara si laurea campione d’inverno

ANCONA- Il pareggio tra Montesilvano e Real Statte ha regalato al Città di Falconara il simbolico titolo d’inverno del campionato di Serie A femminile di Futsal. Si tratta di un traguardo importante specie perchè arrivato in un anno di grandi difficoltà per via della pandemia. A testimonianza di ciò il fatto che oggi il CdF di Massimiliano Neri sarebbe dovuto scendere in campo per il recupero con il Città di Capena ma non lo ha fatto proprio a causa di presunti contagiati all’interno della formazione romana.

Questo il commento della società falconarese pubblicato sulla propria pagina Facebook: «Nonostante sia solo un traguardo simbolico, ottenuto con una penalizzazione derivante dalla stagione 2017-18 per una delle tante persecuzioni che ha dovuto subire questa società, vogliamo ringraziare pubblicamente le nostre calciatrici ed il nostro staff. E lo vogliamo dedicare alla nostra gente, dai falconaresi agli appassionati futsalmarchigiani, tutti frementi di vedere dal vivo questa magnifica squadra».

Poi una promessa: «Perché la promessa è sempre la stessa. Finché il popolo citizens non potrà abbracciare le proprie beniamine, noi non molleremo. È questo l’unico vero grande obiettivo della nostra stagione. Perché è la gente che ci ha sempre salvato. Ed è la gente che ci salverà».