Futsal femminile, il Città di Falconara corsaro sul campo del Bisceglie

Le citizens dopo due settimane di stop causa Covid centrano la sesta vittoria consecutiva in campionato liquidando in trasferta le pugliesi. Di Taty (2), Marta, Luciani e Dal'Maz le reti del blitz

BISCEGLIE- Dopo le due settimane di stop forzato a causa del Covid, il Città di Falconara è tornato alla vittoria nel campionato di Serie A femminile imponendosi 2-5 nell’impianto del Bisceglie. In attesa di disputare i recuperi con Città di Capena e Montesilvano, e quindi di riscrivere la classifica del campionato, le citizens riprendono come avevano lasciato: conquistando il massimo della posta in palio. Si tratta della sesta vittoria consecutiva per il club del presidente Marco Bramucci che ha potuto esaltarsi con le reti di Taty (doppietta a suggello di una prestazione ampiamente positiva), capitan Luciani, Dal’Maz e Marta. Inutili le marcature locali di Villa.

BISCEGLIE FEMMINILE-CITTÀ DI FALCONARA 2-5 (1-3 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Villa, Marino, Giuliano, Annese, Ion, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Porcelli, Loconsole. All. Ventura

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Luciani, Nona, Dal’maz, Guti, Marta, Sabbatini, Pereira, D’Amaro, Ferrara, Pesaresi. All. Neri

MARCATRICI: 4’38” p.t. Villa (B), 5’01” Luciani (F), 6′ Marta (F), 6’31” Taty (F), 4’44” s.t. Dal’maz (F), 11’53” Villa (B), 18’12” Taty (F)

AMMONITE: Villa (B), Guti (F)

ARBITRI: Antonio Nappo (Ercolano), Arrigo D’Alessandro (Policoro) CRONO: Domenico De Candia (Molfetta)