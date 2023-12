Obiettivo raggiunto per la Stilcasa Costruzioni Falconara

Le citizens battono la Lazio e restano tra le prime quattro della classifica di Serie A femminile strappando il pass per le Finals Eight

FALCONARA MARITTIMA – La Stilcasa Costruzioni Falconara agguanta la qualificazione alle Finals Eight. Il dolce successo sulla Lazio per 9-2, nell’undicesimo turno di Serie A femminile di Calcio a 5, permette alle biancoblu di accedere direttamente alla fase successiva della Coppa Italia insieme a Bitonto, TikiTaka Francavilla e Montesilvano.

Prima della sfida giocata contro la compagine laziale le citizens avevano un solo obiettivo in testa: concludere il girone d’andata tra le prime quattro della classifica. Missione compiuta dalle falchette che salteranno il primo turno di Coppa accedendo direttamente alla Finals Eight, a differenza di quanto faranno le squadre collocate tra la quinta e l’ultima posizione della graduatoria.

Davanti al proprio pubblico la Stilcasa domina e conquista i tre punti. Già nel primo tempo le biancoblu indirizzano la sfida contro la Lazio dalla loro parte. Boutimah ed Elpidio, con in mezzo l’autogol di Siclari, regalano il tris alle falchette dopo nemmeno quattro minuti di gioco. All’ottavo minuto Soldevilla dal dischetto timbra la rete del 4-0 con cui si va a riposo.

Anche nel secondo tempo partono forti le padrone di casa: Ferrara e Kubaszek trovano altri due gol che spostano il parziale sul 6-0. Le ospiti tentano di risalire la china e, grazie alle reti di Tainã Santos e di Matijevic, riaprono l’incontro. La Stilcasa però riprende subito in mano la partita con il sigillo di Ferrara che fa 7-2. Nel finale a porta sguarnita, complice il power-play delle ospiti, c’è gioia anche per Isa Pereira e per Sestari, portiere delle citizens, che la chiudono sul definitivo 9-2.

Stilcasa Costruzioni Falconara-Lazio 9-2

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Elpidio, Pereira, Boutimah, Tomassini, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Pandolfi, Kubaszek, Ferrara. All. Domenichetti.

LAZIO: Luzi, Siclari, Pascual, Matijevic, Tainã Santos, Scarcella, Pantano, Ficeto, Conticelli, Serapiglia, Juntikka, Macchiarella. All. Chilelli.

RETI: 1’30” p.t. Boutmah (S), 2’30” aut. Siclari (S), 3’54” Elpidio (S), 8’31” rig. Soldevilla (S), 4’31” s.t. Ferrara (S), 6’43” Kubaszek (S), 12’35” Tainã Santos (L), 14’21” Matijevic (L), 14’41” Ferrara (S), 15’48” Pereira (S), 16’02” Sestari (S)