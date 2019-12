Futsal, capitan Luciani: «Il Città di Falconara vuole qualche titolo»

Il capitano delle citizens ha analizzato il morale delle sue compagne dopo il pari interno con la capolista del campionato Real Statte (2-2). C'è grande ottimismo per una squadra che è pienamente in corsa per tutti gli obiettivi stagionali fissati in estate

FALCONARA- Il 2-2 del Palabadiali con la capolista Real Statte, nell’ultimo turno di campionato, ha dato estrema consapevolezza dei propri mezzi al Città di Falconara. Le citizens continuano a tampinare le posizioni di alta classifica, puntando anche su Coppa Italia e Coppa della Divisione, competizioni in cui sono ancora pienamente in gara. Con le prime della classe Pato Dal’Maz ha illuso, per ben due volte, il pubblico locale riportato alla realtà da una rete di Russo e da un autogol. L’ottimismo è grande in casa falconarese, come si evince chiaramente dalle parole del capitano Sofia Luciani:

«C’è un po’ di rammarico perché meritavamo la vittoria. Mercoledì scorso abbiamo fatto una gara bellissima e tosta e non era facile reggere fisicamente contro la prima della classe. La cosa bella di questa squadra è il divertimento, c’è un clima sereno ed è bello lavorare. Per il 2020 vogliamo continuare a far divertire il pubblico: il livello è sempre più alto e la gente è contenta. Proveremo a portare qualche titolo a Falconara perché è giunta l’ora»

