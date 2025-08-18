Futsal, l’evento Play a Coverciano battezzerà la stagione 25-26

COVERCIANO (FI) – Una formazione di Serie A Femminile, quattro di A2 Maschile, nove di B Maschile e una di B Femminile: il grande futsal marchigiano abbraccerà le autorità nazionali più importanti della disciplina. Quando? Domenica 14 settembre. Dove? Presso l’affascinante Centro Tecnico Federale Luigi Ridolfi di Coverciano. Ecco la quinta edizione dell’evento Play che funge da battesimo per la stagione 25-26.

L’evento

Dopo aver visitato la sede di Sky a Milano e il CPO Giulio Onesti a Roma, Play nel 2025 si sposta in Toscana. A rappresentare le Marche ci saranno 15 società: l’Okasa Falconara, campione in carica di Serie A Femminile; l’Atletico Chiaravalle di B Femminile; le partecipanti alla Serie A2 Maschile, ovvero Corinaldo, Buldog Lucrezia, Kappabi Potenza Picena e Jesi; le partecipanti alla Serie B Maschile, che sono Italservice Pesaro, Audax Senigallia, Cus Ancona, Cus Macerata, Eta Beta Fano, Fermana, Recanati, Gagliole e Nuova Juventina.

Parla Castiglia

Il presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia: «Si alza il sipario sull’evento che segna l’inizio dello spettacolo che solo il futsal italiano sa offrire. Ancora più prestigiosa la location che ci ha accolto: il Centro Tecnico Federale di Coverciano, simbolo di eccellenza della FIGC. È per me motivo di grande orgoglio proseguire e rilanciare una progettualità e una visione che stiamo portando avanti con determinazione per lo sviluppo del futsal nazionale.

Tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte per coltivare i semi di un miglioramento e di un cambiamento positivo ormai avviato. Colgo l’occasione per augurare a tutti buone vacanze in vista della ripartenza della pre-season 2025-2026. Non vedo l’ora di tornare sugli spalti».

Il programma

A partire dalle ore 10.30, tutti i dirigenti delle società partecipanti avranno l’opportunità di visitare il Museo del Calcio di Coverciano, alle 11.30 il via dell’evento nel quale verrà presentata la nuova stagione del futsal nazionale, maschile e femminile. Il programma proseguirà nel pomeriggio, dalle 14.30 spazio agli incontri: il primo con Sportradar, a seguire le riunioni formative tra AIA, allenatori e capitani.

Alle ore 15, inoltre, è previsto un incontro tra la governance della Divisione e le società nazionali e regionali della Toscana. Play sarà anche l’occasione nella quale verranno consegnati i premi riservati alle società vincenti della scorsa stagione. In agenda anche un momento speciale: la Coppa di Euro 2014, conquistata dall’Italfutsal in quel di Anversa, entrerà a far parte del prestigioso Museo del Calcio.