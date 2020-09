Ecco Liam Pallfreeman, un inglese alla corte del Cus Ancona di Battistini

ANCONA – Saltato l’arrivo del croato Luka Jurlina, il Cus Ancona non ha perso tempo per annunciare un nuovo colpo in entrata in vista del prossimo campionato di Serie B di calcio a 5. All’ombra del Conero, alla corte di mister Francesco Battistini è arrivato il nazionale inglese Liam Pallfreeman (’95) che in Italia ha già avuto esperienze con l’Olimpus Roma (A2) e il Città di Falconara (C1), società dove ha allenato lo stesso Battistini prima di sedersi sulla panchina biancoverde:

«Ho sentito parlare del Cus Ancona anche per il fatto che mister Battistini lo conosco dai tempi di Falconara e in tutti questi anni sono riuscito a seguirlo – ha confessato il laterale britannico – Arrivo in un club dove tutti vorrebbero giocare, non vedo l’ora di cominciare e di mettermi a disposizione dello staff tecnico. Per quello che riguarda il mio ruolo in campo, sono un esterno ma riesco ad adattarmi a qualsiasi posizione anche in base alle esigenze del mister e della squadra».

Con il suo arrivo a rinforzare il pacchetto dei laterali non è escluso che capitan Gigi Bartolucci possa essere dirottato nel ruolo di centrale dove c’è da sostituire Diego Pastoriza, uno dei migliori nello scorso campionato.