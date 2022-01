Futsal, Cus Ancona sconfitto ma non abbattuto: sul campo del Villorba finisce 3-1

VILLORBA (TV)- Due minuti di follia pagati a caro prezzo in una categoria come la serie A2 di calcio a 5 dove non ti puoi permettere certe distrazioni. Ecco in sintesi la gara del Cus Ancona sul campo del Villorba con la formazione di casa che ha vinto per 3 a 1. Un primo tempo equilibrato o quasi per il semplice fatto che la formazione di Battistini, se pur apparsa a tratti contratta, riesce a contenere gli avversari che si portano avanti con un calcio di rigore. Sul risultato di 1 a 0 le due squadre si avviano verso l’intervallo ma il Cus riesce a complicarsi la vita e negli ultimi due minuti incassa altrettante reti con i dorici che a testa bassa rientrano negli spogliatoio sotto per 3 a 0.

Alla ripresa delle ostilità liberi da qualsiasi blocco psicologico in campo si presenta un altro Cus Ancona, aggressivo e intraprendente. Belloni accorcia, le occasioni non mancano, nella collezione dei pali c’è anche quello colpito contro il Villorba ma tutto questo non basta per rimettere in piedi la baracca. Sotto per 3 a 1 ai padroni di casa basta gestire nei minuti finali il risultato. Vittoria importante per il Villorba, per il Cus invece, continua il momento negativo con la formazione di Battistini che mercoledì riceverà il Modena per poi affrontare sempre in casa la Sampdoria.