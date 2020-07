Futsal, il Cus Ancona riconferma i portieri Mazzarini, De Luca e Croitoru

ANCONA- Il Cus Ancona C5 riconferma in blocco il suo parco portieri anche per la stagione sportiva 2020-2021. Saranno infatti Mirco Mazzarini (’96), Federico De Luca (’91) e Daniele Croitoru (’01) a difendere la porta biancoverde nel prossimo campionato di Serie B.

Mazzarini, lo scorso anno alla prima esperienza nel campionato cadetto, è pronto a riconfermarsi: «Per prima cosa voglio ringraziare lo staff del Cus Ancona pere la riconferma ma anche Roberto Pace, presidente del Castelbellino, che ancora una volta si è dimostrato uomo di sport mettendo da una parte gli interessi della società per venire incontro alle esigenze del singolo rinnovando il prestito. Sono contento di disputare un altro campionato di serie B con il Cus Ancona anche se resta l’amarezza per come sono andate a finire le cose nella passata stagione che si è interrotta a causa del Covid 19. I playoff per la serie A2 li avevamo già conquistati, eravamo anche in corsa per il primo posto in classifica così come eravamo riusciti a raggiungere le fasi finali della Coppa Italia dopo aver ben figurato anche nella Coppa di Divisione».

I tre saranno a disposizione dello staff tecnico che, come ufficializzato nei giorni scorsi, avrà Francesco Battistini come coach della prima squadra, Michele Ristè come vice e Alessio Santilli allenatore dell’under19 nazionale.