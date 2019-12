Futsal, il Cus Ancona vuole correre anche in Coppa Italia

La formazione di Francesco Battistini nella seconda parte del 2019 ha fatto benissimo sia in campionato, dove guida la classifica appaiata alla Vis Gubbio, sia in Coppa Italia, dove tornerà in campo con il Faventia per il 2° turno

ANCONA- Perfettamente in corsa. Sia per il campionato di Serie B che per la Coppa Italia di categoria. Il Cus Ancona ha chiuso il suo 2019, soprattutto la seconda parte, come meglio non potrebbe.

I dorici di Francesco Battistini, serie B/D, guidano la classifica appaiati alla Vis Gubbio e alla ripresa (18/1) ospiteranno il Prato C5 secondo della classe, staccato di una sola lunghezza. Proprio i toscani, insieme al Grottaccia, sono stati le uniche squadre a togliere punti ai dorici che nelle altre gare disputate hanno raccolto il massimo. Il sogno A2 passa per la continuità di risultati da ricercare nella seconda parte di campionato, quella dove gli obiettivi da sogno possono trasformarsi in realtà.

Corsa aperta non solo in campionato, come si diceva sopra. Con le vittorie nel triangolare ai danni di Etabeta e Corinaldo (5-4 nel match prima delle festività), Belloni e soci sono avanzati al secondo turno della competizione con il calendario a designare il Faventia di Davide Placuzzi come prossimo avversario. L’11/1 sarà un altro match da dentro/fuori dove dovranno emergere tutte le qualità individuale e collettive dei dorici.

Bilancio estremamente positivo ancor di più se si aggiunge il cammino in Coppa della Divisione dove, dopo aver superato i turni con Futsal ASKL (B) e Manfredonia (A2), i biancoverdi hanno venduto carissima la pelle all’Acqua&Sapone vice campione d’Italia arrendendosi al PalaCus con il punteggio di 1-4