Futsal, Coppa Italia Serie C e Under 19: le finali saranno San Giovanni-Superaequum e Roma-Asti

PORTO SAN GIORGIO – Le semifinali di Coppa Italia Serie C e Under 19 passano agli archivi. Domani, domenica 16 marzo, si assegneranno le prime due coccarde tricolori al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Le finalissime: xx–xx e xx–xx. Il grande futsal ha ufficialmente abbracciato le Marche e i trofei da alzare verso il cielo saranno sei da qui al 23 marzo.

Final Four Serie C

La location della prima due-giorni è il PalaSavelli, poi subentreranno anche PalaTriccoli di Jesi e PalaBadiali di Falconara Marittima. San Giovanni di Arezzo e Real Molfetta battezzano l’evento, dando vita a una gara equilibrata e incerta fino alla sirena. Pugliesi avanti con De Liso e raggiunti da Romano. Beraldi la ribalta ma riecco De Liso che porta tutti al riposo sul 2-2. I toscani la vincono nella ripresa, è Zago-show: tripletta. Ai pugliesi non bastano Murolo (momentaneo 3-4) e De Liso, hattrick anche per lui ma è troppo tardi: il San Giovanni vince 5-4 e vola in finale di Coppa Italia Serie C. Contro chi? Contro il Superaequum, che regola la pratica Jesolo 5-1. Le doppiette di Calvet e Ferroni spediscono la formazione abruzzese a un passo dal paradiso. Inutile il momentaneo 1-2 di Rafinha per uno Jesolo che deve accontentarsi della finalina.

Final Four Under 19

Il primo pass per la Coppa Italia Under 19 lo strappa la Roma: i capitolini superano la Meta Catania 5-3. Miquel la sblocca, Marcelo raddoppia immediatamente. Amorelli dimezza lo svantaggio mettendosi in proprio, Mario Musumeci fissa il 2-2 a inizio ripresa. La Roma si sveglia dal letargo e attua il sorpasso con Cutruneo, ma Giulio Musumeci timbra il 3-3. Si scatena, ancora, Cutruneo nel finale: ne infila un paio, tripletta e 5-3. I siciliani provano a rientrare in gara con il power play ma non sfondano. Roma in finale, contro l’Asti. Gli orange archiviano la pratica Fortitudo Pomezia con un 5-0 roboante. Succede tutto nel secondo tempo. L’autorete di Verbeni, propiziato da Arata, stappa la contesa. Merlo raddoppia e poi, sfruttando il quinto di movimento avversario, Caracciolo, Angelino e ancora Merlo chiudono i conti.

Domani le finali

Le due coccarde verranno assegnate domani, sempre al PalaSavelli. Prima, però, la finalina di Serie C, tra le perdenti delle semifinali (ore 11). L’ultimo atto di Serie C è previsto alle ore 14 e mette in palio il balzo di categoria, quello di Under 19 alle 16,30.