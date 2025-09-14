Futsal, Coppa della Divisione: bene Gagliole, Macerata, Potenza Picena e Cus Ancona

Primi antipasti di campionato che non sorridono a Jesi, Recanati, Fermana e Corinaldo. Pari tra Fano e Lucrezia

ANCONA – Il campo ha parlato per la prima volta mediante la lingua della Coppa della Divisione. Gli antipasti di campionato sono stati assaggiati nel fine settimana e scopriamo i risultati di tutte le marchigiane che militano nelle categorie nazionali Serie A2 e B.

Gli abbinamenti

Due vittorie perentorie sono maturate negli abbinamenti di Coppa della Divisione. Il Gagliole ha regolato lo Jesi 3-1 nel match di andata, decisivi Occhiuzzo, Tejeda e Giacomelli. Ai leoncelli non è bastato Sabatini. La tripletta di Marangoni ha deciso Cus Macerata-Recanati: perentorio 3-0. Le partite di ritorno sono previste sabato 20 settembre a campi invertiti.

I triangolari

L’unico pareggio di giornata è stato quello tra Eta Beta Fano e Buldog Lucrezia. Risultato di 4-4. A segno Ettaj (tripletta) e Montesi per i granata, Putano, Zanella e Chiappori per i cagnacci, a cui si è sommata un’autorete locale. Riposava l’Italservice Pesaro.

Vittoria schiacciante della Kappabi Potenza Picena, ai danni della Fermana 7-2. Tripletta per Melillo, doppietta di Gomez, reti di Regai e Peroni. Due centri per il canarino Rom. La Nuova Juventina entrerà in gioco da settimana prossima. Vince e convince anche il Cus Ancona, poker al Corinaldo. Il 4-0 porta le firme di capitan Astuti, Gabella, Busilacchi e Latini. L’Audax Senigallia scontava il turno di riposo.

I triangolari si completeranno sabato 20 e sabato 27 settembre con le restanti partite, si qualificherà esclusivamente la prima classificata di ogni girone.