Coppa della Divisione, derby per l’Italservice Pesaro che fa visita al Recanati

La competizione ritorna dopo due anni di assenza dettati dal Covid. I biancorossi sono in piena emergenza ma non possono fallire

PESARO – L’Italservice Pesaro ritrova la Coppa della Divisione dopo due anni. La competizione, che assomiglia tanto alla FA Cup di calcio a 11 inglese, torna in seguito al doppio stop dettato dal Covid.

La squadra di mister Fulvio Colini esordisce mercoledì 19 ottobre, in casa del Recanati. Fischio d’inizio fissato alle ore 19, al Centro Sportivo Recanatese. Si tratta di gara secca, valida per i 32esimi di finale. I leopardiani hanno superato brillantemente i turni preliminari e sono anche a punteggio pieno in campionato (Serie B, girone D). Si preannuncia un derby complicato per l’Italservice, considerando le tante assenze che colpiscono la rosa rossiniana.