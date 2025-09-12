Futsal, parte la Coppa della Divisione: il programma

La sesta edizione, ribattezzata Trofeo Emilia-Romagna, sarà un antipasto di campionato per le 13 formazioni marchigiane che militano in ambito nazionale

ANCONA – Tutti a caccia della Coppa della Divisione. La sesta edizione, ribattezzata Trofeo Emilia-Romagna, è pronta a partire domani, sabato 13 settembre. Si tratta di un vero e proprio antipasto di campionato per le 13 formazioni marchigiane che militano nelle categorie nazionali Serie A2 e Serie B.

Format e palinsesto

Il Turno Preliminare di Coppa della Divisione prevede 51 abbinamenti (andata e ritorno) e 13 triangolari. Le 64 qualificate accederanno ai 32esimi di finale, che si disputeranno tramite gare secche in casa della squadra di categoria inferiore, nel caso di stessa categoria verrà preferita la società con maggiore anzianità federale. Sedicesimi, ottavi, quarti, semi e così via fino alla finale, da disputare in sede neutra ancora da stabilire.

Da domani si comincia a fare sul serio. Gli abbinamenti. Il Gagliole, neopromosso in B, accoglie lo Jesi, a sua volta new entry di A2. Start alle 17.30 al Pala Draghi e Gentili di Camerino. Derby per Cus Macerata e Recanati, da vivere alle ore 15.00 al PalaCervi di Macerata. Le partite di ritorno sono previste sabato 20 settembre a campi invertiti.

I triangolari. Cus Ancona-Corinaldo è fissata alle 15.00 in terra dorica. Turno di riposo per l’Audax Senigallia. Alle 15.30, è prevista Eta Beta Fano-Buldog Lucrezia al Circolo Tennis La Trave di Fano. Riposa l’Italservice Pesaro. Come lo farà la Nuova Juventina, che lascia spazio a Fermana-Kappabi Potenza Picena (ore 15.00 al PalaMontani di Fermo).

I triangolari si completeranno sabato 20 e sabato 27 settembre con le restanti partite, si qualificherà esclusivamente la prima classificata di ogni girone.