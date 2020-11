Futsal, Città di Falconara: rinviata per Covid la sfida esterna con il Città di Capena

ANCONA – Città di Capena – Città di Falconara, valida per la 6°giornata del campionato di Serie A1 femminile di calcio a 5 e in programma per oggi alle 16, non si giocherà a causa di una positività riscontrata nella formazione falconarese.

Questo il comunicato diffuso dal CdF che ufficializza la decisione: «A seguito del tampone positivo risultato a una propria calciatrice il Città di Falconara ha, come previsto dai protocolli, comunicato la situazione alla Divisione Calcio a 5 e chiesto in via precauzionale il rinvio della gara contro il Città di Capena prevista domani a Fiano Romano. Il contagio della giocatrice è avvenuto in ambiente famigliare. Tutte le altre atlete sono per ora prive di sintomi. Insieme ai membri dello staff tecnico, le giocatrici saranno sottoposte a tampone nei prossimi giorni. Un grande, grosso, enorme abbraccio lo inviamo alla nostra calciatrice e alla sua famiglia.Falconara è con te, Falconara è con voi».