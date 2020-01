Futsal, Città di Falconara: c’è il problema campo con il Pelletterie

Per via di una concomitante mostra di rettili, già nota e segnalata nel momento della formulazione calendari, il Palabadiali potrebbe essere indisponibile. Questa la spiegazione del presidente falconarese Marco Bramucci

FALCONARA- Domenica 16 febbraio al Palabadiali è in programma la sfida del campionato di Serie A Femminile di Futsal tra Città di Falconara e Pelletterie. Il problema campo sorgerebbe in merito ad una concomitante mostra di rettili che il Comune di Falconara ospiterebbe proprio al Palabadiali nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio. Il fatto curioso è che il Città di Falconara, in sede di formulazione calendari, sapendo di questo problema aveva chiesto di giocare fuori casa la suddetta gara non trovando riscontro positivo al momento della pubblicazione degli stessi calendari. Queste le parole del presidente falconarese Marco Bramucci.

«Quest’estate prima di comunicare alla Divisione Nazionale le specifiche di partecipazione alla serie A femminile, il Comune di Falconara Marittima, ente proprietario del Palasport Badiali, ci aveva indicato come non disponibile la data di sabato 15 e domenica 16 febbraio per la disputa di nostre gare casalinghe, avendo già affittato l’impianto ad una società che si occupa di organizzare una mostra di rettili. Così nel presentare alla federazione la nostra domanda d’iscrizione, insieme ad altre richieste, abbiamo chiesto di non giocare in casa proprio in quella data. Purtroppo, mentre il resto è stato esaudito, il calendario di serie A femminile è stato stilato facendoci giocare in casa proprio il 16 febbraio 2020. Ora abbiamo chiesto al Pelletterie di giocare in un altro giorno settimanale. Ma alla società toscana, nel pieno dei propri diritti, questo spostamento risulterebbe sgradito avendo nel team tanti lavoratori costretti a prendersi un giorno di ferie. Più che comprensibile».

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale: «Chiediamo all’assessore allo Sport Marco Giacanella e alla Sindaco Stefania Signorini di spostare altrove questa mostra di serpenti. Lo chiediamo a nome di una società che fa enormi sacrifici per tenere alto il nome di questa città, una società che non si è lamentata più di tanto del bando per la gestione dell’impianto perso in maniera un po’ subdola. Lo chiediamo soprattutto per i tifosi e la gente di Falconara che adora le nostre ragazze e che vuole vederle giocarle in casa propria, senza doversi spostare in altre città».