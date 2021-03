Futsal, il Città di Falconara prepara le Final Eight di Coppa Italia a Rimini

Il CdF prepara la kermesse che si svolgerà dal 22 al 25 aprile a Rimini. Insieme alle falconaresi, in prima fascia, ci sono Montesilvano, Lazio e Statte. Potenziali avversarie Kick Off, Capena, Bisceglie e Pelletterie

FALCONARA- Archiviata con un nettissimo primo posto la regular season di Serie A femminile di Futsal, il Città di Falconara è pronto a tuffarsi nelle Final Eight di Coppa Italia.

Nella manifestazione che lo scorso anno fu annullata a causa del Covid, le citizens hanno tutta l’intenzione di far bene nella speranza di conquistare subito un trofeo che possa già marcare l’attuale stagione in corso. Sarà anche l’occasione di ammirare le otto “migliori” formazioni apprezzate fino a questo momento che mai come quest’anno hanno evidenziato un tasso tecnico elevatissimo.

La kermesse si disputerà dal 22 al 25 aprile a Rimini e godrà della massima copertura mediatica anche in relazione al fatto che l’accesso al pubblico resterà ancora interdetto per via delle norme anti-Coronavirus. Le otto formazioni partecipanti saranno Città di Falconara, Montesilvano Femminile, Italcave Real Statte, SS Lazio C5, Kick Off, Città di Capena, Bisceglie Femminile, CF Pelletterie.

Nel sorteggio del 3 aprile il CdF di mister Massimiliano Neri sarà collocato, in virtù della classifica del campionato, in prima fascia insieme a Montesilvano, Real Statte e Lazio. Per questo motivo l’avversaria degli ottavi di finale potrà essere soltanto una tra Kick Off, Città di Capena, Bisceglie Femminile e CF Pelletterie. Il Città di Falconara, in stagione, è l’unica squadra imbattuta del panorama futsal nazionale femminile tra Serie A e Serie A2.