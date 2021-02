Futsal, il Città di Falconara impatta a Milano con il Kick Off

MILANO- Si ferma a dodici la serie di vittorie consecutive per il Città di Falconara di mister Massimiliano Neri. Le citizens impattano 1-1 con il Kick Off mantenendo comunque la vetta della classifica della Serie A1 femminile forti anche della vittoria del Bisceglie sul campo del Montesilvano. CdF avanti nel primo tempo grazie alla solita Marta, ancora una volta tra le migliori. Il punto del pari meneghino arriva nella ripresa con Vanin. 36 i punti in graduatoria per le marchigiane che proseguono il loro cammino centrando, in ogni caso, un altro risultato utile consecutivo.

KICK OFF-CITTÀ DI FALCONARA 1-1 (0-1 p.t.)

KICK OFF: Franco, Bertè, Vanin, Exana, Bettioli, Pomposelli, Bovo, Privitera, Sabatino, Plevano, Elpidio, Mannucci. All. Russo

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Guti, Taty, Marta, Luciani, Nona, Pereira, Ferrara, Pesaresi, Dal’Maz, Bernotti, Marcelli. All. Neri

MARCATRICI: 13’52” p.t. Marta (F), 1’20” s.t. Vanin (K)

AMMONITE: Bertè (K), Elpidio (K)

ARBITRI: Gianluca Morelli (Imperia), Gianfranco Marangi (Brindisi) CRONO: Simone Brentan (Saronno)