Futsal, il Città di Falconara chiude la sua stagione sportiva

FALCONARA – Si chiude con una cena in riva al mare, all’Orange Beach di Marco Ferrante, la stagione sportiva 2019-2020 del Città di Falconara, militante in serie del campionato femminile di futsal.

Le ragazze di mister Massimiliano Neri, protagoniste di una grande stagione sia in campionato che in Coppa Italia (che avrebbero dovuto disputare), si sono salutate dandosi appuntamento al futuro. L’ultima uscita delle citizens, prima dello stop dovuto al coronavirus, è stato il 5-2 rifilato alle Pelletterie con reti di Vieria (2), Guti (2) e Pascual.

Le parole di fine stagione sono state affidate al presidente Marco Bramucci: «Probabilmente saremo l’unica squadra a festeggiare la fine della stagione con una cena tutti insieme. Volevamo che le ragazze stessero bene. Questo, al di là di quanto giochino in campo e dei risultati sportivi, è la base del nostro lavoro. Vogliamo che portino un bel ricordo di Falconara e del Falconara».

Con l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico falconarese, Bramucci può godersi basi più che solide dalle quali ripartire nella prossima stagione:

«Con tutto quello che è capitato – conclude il presidente del Città di Falconara – ci aspettano mesi difficilissimi dal punto di vista economico. I programmi vanno fatti, forse li faremo per ultimi. Ma noi siamo il Falconara e una strada la troveremo sempre».