Futsal, il Città di Falconara punta il boxing day: per le citizens c’è la carica di Mondini

FALCONARA – È tutto pronto per il big match di Serie A1 di Futsal femminile tra Città di Falconara e Montesilvano. Il teatro della sfida sarà il palas di Salsomaggiore Terme, meta del boxing day del 26 dicembre dedicato al calcio a 5. Alle 15, in diretta su Rai Sport, Luciani e compagne affronteranno la compagine abruzzese con cui stanno battagliando giornata dopo giornata per la conquista del primo posto in classifica (al netto dei recuperi che devono disputarsi).

Le parole della “vigilia” in casa falconarese sono state affidate al General Manager Lorenzo Mondini: «Siamo nuovamente in diretta tv, dopo la prima storica della scorsa stagione su Sport Italia. Essere ora di nuovo chiamati, addirittura per un Boxing Day per giunta su Rai Sport, è motivo di grande orgoglio che ripaga l’enorme sacrificio che stiamo facendo in un periodo così difficile. Il pubblico del PalaBadiali, con il suo calore e il suo entusiasmo, ci manca tanto. Speriamo di riuscire a sentire vicini i tifosi anche dai divani di casa, attraverso lo schermo».

Le citizens sono reduci dal 5-1 interno rifilato alle Pelletterie e non potranno schierare la squalificata Rafa Pato. Stesso risultato nell’ultimo turno anche per il Montesilvano che si è imposto 1-5 a Cagliari.