Futsal, Champions League: l’Italservice Pesaro in campo a fine ottobre

Il sodalizio di patron Lorenzo Pizza, undicesimo nel Ranking UEFA, rappresenterà l'Italia per la terza volta consecutiva. I sorteggi sono fissati per il 30 agosto

PESARO – Il sogno dell’Italservice Pesaro si chiama Champions League. Ci riproveranno Tonidandel e compagni nella stagione 2021-2022, per la terza volta consecutiva.

Freschi di scudetto e Coppa Italia, i biancorossi vogliono provare a centrare il bersaglio grosso. La coppa dalle grandi orecchie è sempre stato un sogno ma la maturità e la forza dell’Italservice possono permettere al club di patron Lorenzo Pizza di crederci sul serio.

La UEFA ha comunicato date e modalità della prossima edizione. L’Italservice comincerà la propria avventura a fine ottobre, dal 26 al 31 nel Main Round di Champions League. Grazie all’undicesimo posto nel Ranking Uefa, i rossiniani salteranno di diritto il Preliminary Round. Ad attendere il sodalizio marchigiano ci saranno le migliori 23 squadre d’Europa.

Le altre 32 società partiranno dal turno preliminare con otto gironi da quattro giocati come minitornei in un’unica sede. Le vincitrici dei gironi e le migliori seconde passano il turno per unirsi ai club sopracitati.

IL RANKING – I campioni in carica dello Sporting CP (POR), Barça (ESP), Kairat Almaty (KAZ), Benfica (POR), Levante (ESP), Tyumen (RUS), Dobovec (SVN), Sinara Ekaterinburg (RUS), Atyrau (KAZ), Kauno Žalgiris (LTU), Italservice Pesaro (ITA), Record Bielsko-Biała (POL), Olmissum (CRO), Mostar SG (BIH), ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA), SK Plzeň (CZE), Csíkszereda (ROU), Lučenec (SVK), Viten Orsha (BLR), Hovocubo (NED), Leo (ARM), Uragan Ivano-Frankivsk (UKR), Belgian TBC (BEL).

LE DATE – Preliminary Round: 20–25 agosto; Main Round sorteggi: 30 agosto (ore 14); Main Round: 26–31 ottobre; Elite Round sorteggi: 3 novembre (ore 14); Elite Round: 23–28 novembre; Finals Draw: da stabilire; Finals: 28/29 April e 30 April/1 May (sede da stabilire).