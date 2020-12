PESARO – Oggi l’Italservice Pesaro ha scoperto il quartetto di società che potrebbero essere sorteggiate come rivali nei sedicesimi di finale della Champions League di futsal.

La Uefa ha annunciato e stabilito i criteri per i possibili accoppiamenti. L’Italservice è stata inserita come testa di serie del gruppo 2(A), insieme a Inter, Sporting e Olmissum. Completano il raggruppamento 2(B) le possibili avversarie dei biancorossi: i belgi del Futsal Team Charleroi, gli olandesi del Hovocubo, i danesi del Futsal Gentofte e l’ambiziosa compagine francese ACCS Asnières Villeneuve 92.

Tonidandel e compagni avranno la certezza di giocare in casa solamente se verranno sorteggiati contro il Hovocubo. La squadra olandese infatti non ha dato la propria disponibilità per ospitare i sedicesimi di finale. Qualora Pesaro fosse sorteggiata contro i belgi, i danesi o i francesi, saranno appunto le urne a decretare il ruolo di squadra ospitante del match.

Mister Fulvio Colini e ragazzi scopriranno il nome della prossima avversaria il prossimo 9 dicembre alle ore 14. A Nyon andranno in scena i sorteggi e l’Italservice attende impaziente.