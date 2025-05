Futsal, capolavoro infrasettimanale dell’Italservice Pesaro

GENZANO DI ROMA – L’Italservice Pesaro è più viva che mai. I biancorossi espugnano Genzano di Roma 4-2 nel turno infrasettimanale valido per la terzultima giornata di regular season di Serie A. Tre punti d’oro strappati contro la corazzata Ecocity, che proiettano i marchigiani a -1 dalla zona salvezza diretta.

Il match

L’inizio è da incubo: il grande ex De Oliveira insacca l’1-0 al primo tentativo. Serve un gol senza senso di Ramon per ristabilire la parità: il biancorosso recupera palla in area di rigore pesarese, si invola in contropiede, si mette in proprio, ubriaca di finte il difensore e scaraventa la sfera dell’1-1 dove non si può parare. Botta e risposta a ridosso dell’intervallo: Nem risolve una mischia siglando il 2-1, ma il tandem Barichello-Taurisano, in ordine assist e gol, fissa il 2-2.

Secondo tempo. Manservigi sale in cattedra: il guardiano dell’Italservice dice di no a tutti. Pesaro colpisce in contropiede a metà frazione: Saponara guida le operazioni e appoggia un pallone da spingere in rete a capitan Tonidandel. È 2-3, è sorpasso. Il Manservigi-show, nel frattempo, prosegue a più riprese.

Ma nei minuti finali succede un qualcosa di veramente difficile da raccontare senza immagini: Patias chiude i conti con la rete del 4-2. Ma non si è capito come: giocata fenomenale del numero 9, che di pallonetto, girato di spalle, di prima intenzione, beffa l’incolpevole portiere locale tra gli applausi di tutto il palazzetto.

Tutti i risultati e la classifica di Serie A

Tutti i risultati della terzultima giornata: L84-Meta Catania 3-5, Fortitudo Pomezia-Pirossigeno Cosenza 3-1, Roma-Active Network 3-2, Napoli- Vitulano Drugstore Manfredonia 4-2, Sporting Sala Consilina-Benevento 4-1, Sandro Abate Avellino-Feldi Eboli 1-6, Vinumitaly Petrarca-Came Treviso 3-4.

La classifica: Meta Catania 64, Feldi Eboli 61, Napoli 56, Roma 54, L84 Torino 48, Ecocity Genzano 46, Fortitudo Pomezia 46, Sandro Abate 36, Sporting Sala Consilina 34, Active Network 33, Came Treviso 33, Vinumitaly Petrarca 28, Italservice Pesaro 27, Pirossigeno Cosenza 24, Vitulano Drugstore Manfredonia 24, Benevento 13.

Ecocity Genzano-Italservice Pesaro 2-4 (2-2 p.t.)

ECOCITY GENZANO: Di Ponto, Lara, De Oliveira, Bissoni, Nem, Zaccagnini, Romano, Taddeo, Brunelli, Taborda, Siddi, Giacchini. All. Marin.

ITALSERVICE PESARO: Manservigi, Tonidandel, Gastaldo, Barichello, Saponara, Patias, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Ramon, Panzieri. All. Del Grosso.

ARBITRI: Pezzuto (Lecce), Basile (Torino). Crono: Cini (Perugia).

RETI: 1’30” De Oliveira, 12’20” Ramon, 18’15” Nem, 19’03” Taurisano; 29’23” Tonidandel, 36’24” Patias.