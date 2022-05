PESARO – Italservice Pesaro contro Ciampino Aniene è l’ultimo appuntamento casalingo di regular season per i biancorossi. La squadra allenata da mister Fulvio Colini sabato 7 maggio riceve il sodalizio laziale alle ore 18, al Pala Fiera.

I rossiniani, freschi di primo posto aritmetico in Serie A, sono reduci dall’infrasettimanale vinto in casa del Polistena e ora hanno due giornate di campionato da disputare prima degli attesissimi playoff scudetto. Capitan Felipe Tonidandel si affaccia sulla sfida di sabato: «Ci sono 3-4 squadre in lotta per l’ottavo posto di Serie A (che decreterà la sfidante del Pesaro, ndr), c’è anche il Ciampino tra queste e quindi dovremo affrontare la gara con il giusto piglio. Non vogliamo regalare nulla e nemmeno fare brutta figura davanti ai nostri tifosi».

Il leader dell’Italservice commenta anche gli esordi assoluti in Serie A dei baby Tommaso Vesprini e Alex Ugolini avvenuti sempre martedì scorso: «Sono felicissimo per entrambi, se lo meritavano – dice -. Alex lo conosco da tanti anni, ruotava da tempo in orbita prima squadra e ha goduto di molto minutaggio. Vesprini è con noi da due anni, si allena a mille e prende tantissime pallonate tra i pali con noi più grandi. È il futuro del Pesaro, ne sono certo».