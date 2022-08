Serie A, Italservice Pesaro: in arrivo un nuovo super colpo?

PESARO – Cosa bolle nelle pentole di casa Italservice Pesaro? Il sodalizio biancorosso sembrerebbe aver messo gli occhi su un nuovo giocatore, su un profilo piuttosto esperto e pronto a rinforzare l’organico guidato da mister Fulvio Colini.

Ufficialità ancora non ci sono, ma perché il nuovo colpo dell’Italservice dovrebbe essere impegnato nei turni preliminari di Champions League che si stanno svolgendo in questi giorni. Parliamo allora di un calciatore navigato, che secondo in tanti avrebbe già militato in Italia e in Serie A. Guardando in giro per il continente, di giocatori formati ne sono rimasti pochi, può darsi quindi che la dirigenza rossiniana abbia puntato su uno straniero per completare l’organico.

Gli addii di Honorio e Taborda e gli arrivi di giocatori offensivi portano a pensare che Colini abbia richiesto un giocatore più difensivo, che possa alternarsi nel migliore dei modi con capitan Felipe Tonidandel nel ruolo di centrale o all’occorrenza spostarsi senza problemi sulla corsia laterale. Nessun nome però, solamente tante suggestioni che potrebbero finalmente scomparire dalla prossima settimana. Non resta che attendere.