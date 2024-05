Futsal, semifinale scudetto: Tonidandel parla in vista di Catania-Italservice Pesaro

Gara1 è in arrivo con i biancorossi chiamati nuovamente a ribaltare il fattore campo della serie per continuare a sognare il tricolore

PESARO – Il sogno tricolore dell’Italservice Pesaro passa per la Sicilia. Si avvicina lo start della serie valida per la semifinale scudetto di Serie A. I biancorossi, dopo aver eliminato la grande favorita Olimpus Roma, incrociano la propria strada con la Meta Catania, che a sua volta ha estromesso Genzano ai quarti.

Gara1 della semifinale è sabato 25 maggio. Si gioca al PalaCatania, ore 16, con diretta esclusiva Sky Sport. Il regolamento è lo stesso dei quarti: in caso di pareggio in gara1 e gara2, si procederà coi tempi supplementari. Al termine degli eventuali supplementari, verranno assegnati tre punti alla squadra vincitrice o un punto a entrambe. Nel caso in cui entrambe le gare finiranno in parità, si qualificherà Catania (quarta forza della regular, l’Italservice è l’ottava). L’eventuale gara3 si disputerà solo in caso di una vittoria a testa nelle precedenti gare. Qualora gara3 dovesse terminare in parità, anche dopo i supplementari, si procederà coi calci di rigore. Gara2, al PalaMegabox di Pesaro, si giocherà giovedì 30 maggio alle ore 20,30 e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. L’eventuale bella, gara3, è prevista martedì 4 giugno, di nuovo in Sicilia alle ore 19.

Il capitano dell’Italservice Pesaro, Felipe Tonidandel, parla così in vista di gara1: «Sarà bellissimo. Il loro palazzetto è veramente affascinante, credo che Meta Catania e Italservice Pesaro vantino la media degli spettatori più alta di tutta la Serie A. Noi proveremo a fare risultato, disputando una gara incentrata sui nostri punti di forza, cercando di commettere meno errori possibili. Se non avessimo l’ambizione di sognare, non avremmo vinto a Roma. Ma gara1 col Catania e questa serie saranno completamente diverse».