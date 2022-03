Italservice Pesaro, provaci ancora: start alle Final Eight di Coppa Italia 2022

I biancorossi, campioni in carica della manifestazione, domani (24 Marzo) sfidano il Ciampino Aniene nei quarti di finale. Chi vince incrocia Matera o Pescara

PESARO – C’è un titolo da difendere, cara Italservice Pesaro. I biancorossi domani – giovedì 24 marzo – iniziano la loro avventura nelle Final Eight di Coppa Italia 2022. Capitan Tonidandel e compagni hanno alzato il trofeo l’anno scorso, per la prima volta nella loro storia.

L’avversario dei quarti di finale risponde al nome di Ciampino Aniene, club che vanta il miglior attacco del campionato di Serie A. Fischio d’inizio fissato alle 18,30 alla Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, location scelta per questa imperdibile kermesse.

PROGRAMMA GARE COMPLETO:

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 24 MARZO (dirette su Futsal TV)

A) SYN-BIOS PETRARCA-REAL SAN GIUSEPPE ore 11

B) OLIMPUS ROMA-NAPOLI FUTSAL ore 13.30

C) OPIFICIO 4.0 CMB MATERA-FUTSAL PESCARA ore 16.00

D) ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE ore 18.30 (in diretta anche su Rossini Tv, al nuovo canale 80, visibile solo nelle Marche)

SEMIFINALI – SABATO 26 MARZO

E) VINCENTE A-VINCENTE B ore 18, diretta Sky Sport

F) VINCENTE C-VINCENTE D ore 21, diretta Sky Sport

FINALE – DOMENICA 27 MARZO

G) VINCENTE E-VINCENTE F ore 18.25, diretta Sky Sport

La società Italservice Pesaro si è adoperata per organizzare un pullman diretto a Salsomaggiore, al prezzo simbolico di 10€ per singolo tifoso biancorosso. La partenza domani è fissata alle ore 13,30 dal PalaFiera di Pesaro. Per prenotare, basta mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 3426544094, indicando nome e cognome.