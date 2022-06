Italservice Pesaro, e triplete sia: battuta la Feldi Eboli in finalissima scudetto

PESARO – L’Italservice Pesaro è campione d’Italia, per la terza volta consecutiva. I biancorossi superano la Feldi Eboli in finalissima 4-3 davanti a 2.000 tifosi. E triplete sia: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

Il primo tempo è degno di una posta in palio così alta. Il primo squillo è di Borruto, ma a passare in vantaggio è la Feldi grazie alla rete di Selucio che gela il PalaFiera. Neanche il tempo di battere che Pesaro reagisce, De Oliveira si veste da assistman e Honorio insacca l’1 a 1. I botta e risposta continuano. Dalcin para tutto, Bolo e Borruto non possono esultare. Neanche Calderolli, che sbatte sul palo. È il preludio però al nuovo vantaggio ospite, sempre con Calderolli che riporta avanti i suoi. La squadra di Colini non si abbatte, anzi, e trova ancora una volta il pareggio molto presto: è Taborda a far esplodere l’impianto. All’intervallo si arriva sul 2 a 2. Il copione della ripresta resta identico, è l’Eboli a rimettere la testa avanti con il siluro di Luizinho. Un minuto più tardi, Borruto già ammonito cade a terra in seguito a un contatto con un avversario, per i direttori di gara si tratta di simulazione e il numero 10 viene espulso. Pesaro regge l’urto nonostante l’inferiorità di un uomo, la Feldi non segna e ritorna in parità numerica. Nella seconda parte della ripresa, l’Italservice inserisce presto il power play e dopo un’azione insistita Salas inventa per Taborda che fa rimbombare tutto il Palas con il gol del 3 a 3. Colini non si accontenta, continua ad attaccare a 5 ed è Bolo a spingere in porta la rete dello scudetto, la rete del 4 a 3 che fa impazzire di gioia i 2.000 tifosi biancorossi.

ALBO D’ORO SERIE A MASCHILE – 1984 Roma Calcetto, 1984/1985 Roma Calcetto, 1985/1986 Ortana, 1986/1987 Marino, 1987/1988 Roma RCB, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Roma RCB, 1991/1992 BNL Roma, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 BNL Roma, 1995/1996 BNL Roma, 1996/1997 BNL Roma, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Torino, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Roma RCB, 2001/2002 Prato, 2002/2003 Prato, 2003/2004 Arzignano, 2004/2005 Perugia, 2005/2006 Arzignano, 2006/2007 Luparense, 2007/2008 Luparense, 2008/2009 Luparense, 2009/2010 Montesilvano, 2010/2011 Marca, 2011/2012 Luparense, 2012/2013 Marca, 2013/2014 Luparense, 2014/2015 Pescara, 2015/2016 Asti, 2016/2017 Luparense, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 Italservice Pesaro, 2019/2020 non assegnato, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/22 Italservice Pesaro.