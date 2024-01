Futsal: Italservice Pesaro, testa alla Came Treviso con in mezzo il mercato

PESARO – Settimana piena per l’Italservice Pesaro. Tra la Coppa Italia, il mercato e il campionato i biancorossi stanno vivendo delle giornate decisamente intense. Battuta la Sandro Abate 6-4 negli ottavi di finale di Coppa Italia, con conseguente passaggio ai quarti dove ci sarà l’Olimpus Roma, Schiochet e compagni si concentrano ora sulla Came Treviso, prossimo avversario nella Serie A di Calcio a 5. Appuntamento venerdì 26 gennaio alle 20:30 al PalaMegabox (diretta su Futsaltv.it).

Sotto di due punti in classifica rispetto alla Came, la squadra di mister Fausto Scarpitti vuole vincere per sorpassare i rivali. L’Italservice si affiderà alle giocate di Miguelin, autore di tre gol nelle ultime due sfide giocate, il quale sembra decisamente concentrato: «Lavoriamo ogni giorno per migliorare, dobbiamo spingere sempre al massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Serviranno fiducia e tanta fame per battere i nostri prossimi avversari».

Oltre ad aver conquistato i quarti di finale, vincere contro la Sandro Abate in Coppa è importante anche per il morale della squadra secondo Miguelin: «Abbiamo bisogno di risultati positivi per acquistare maggiore fiducia nei nostri mezzi. I ragazzi meritano di raggiungere grandi traguardi, vincere è sempre bellissimo».

La società pesarese però non si è focalizzata solamente sui risultati poichè sono ufficiali ben quattro operazioni di mercato, due in entrata e due in uscita. Un pezzo di storia biancorossa, Mauro Canal, ha salutato il popolo rossiniano e si è trasferito al Napoli. Asse caldissimo invece con l’Ecocity: De Oliveira passa al Genzano, mentre Caruso e Barichello arrivano all’Italservice pronti sin da subito a dare una mano ai loro nuovi compagni.