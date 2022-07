Doppio colpo per il sodalizio del presidente Lorenzo Pizza. Alla corte di mister Fulvio Colini, arrivano gli ex Sandro Abate e Polistena

PESARO – L’Italservice Pesaro annuncia due innesti: Luiz Eduardo “Duda” Dalcin e Domenico Arcidiacone.

Duda Dalcin, classe 1989, arriva dalla Sandro Abate Avellino, in cui è stato uno dei principali protagonisti delle ultime importanti stagioni in Serie A della società campana. Corre tanto Duda e segna anche di più: 19 centri nel campionato appena terminato (sesto nella classifica dei bomber della Serie A 2021-2022) più uno nei recenti playoff, per un totale di ben 20 realizzazioni.

Arcidiacone, classe 1990, può giocare sia da ultimo che da laterale. Piede mancino, arriva dal Futsal Polistena dove ha appena terminato la prima stagione in massima serie, per lui e per il club. Buonissima tecnica, stazza importante, un tiro esplosivo e tanto carattere. Ha segnato 9 gol nella passata stagione.

La rosa della nuova Italservice prende forma. Ricordiamo gli addii: Bolo, Borruto, Cuzzolino, Taborda, Honorio e De Luca. Sono rimasti: mister Fulvio Colini, capitan Tonidandel, Canal, De Oliveira, Fortini e Cuzzolino. L’attenzione ora è rivolta al pacchetto portieri: le ufficialità inerenti a Carlos Espindola, Manuel Cianni e Tommaso Vesprini non sono ancora arrivate ma presto dovrebbero esserci aggiornamenti. Nel frattempo, potrebbe arrivare un terzo colpo a breve: si parla di un altro big, ovvero Murilo Schiochet, formato, della Feldi Eboli.