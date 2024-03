SCANDICCI – È stata una vera e propria battaglia. Chi si aspettava una partita dall’esito scontato, quella tra l’ultima in classifica, il Pelletterie con soli 5 punti, e la Stilcasa Costruzioni Falconara terza della classe, è stato indubbiamente smentito. Nel 18esimo turno di Serie A femminile di Calcio a 5 le citizens soffrono, ma alla fine passano per 2-1 sul campo delle toscane.

Partenza in salita per le biancoblu che, dopo soli 55 secondi di gioco, si ritrovano già sotto. Pia Gomez in contropiede colpisce la squadra marchigiana facendo intendere sin da subito che non sarà una gara semplice per le ragazze di Giulia Domenichetti. La Stilcasa prova a rifarsi sotto, ma il Pelletterie è ben piazzato e concede poche occasioni da gol. Al 14′ però Elpidio pesca la giocata giusta calciando di punta esterna. 1-1 e tutto di nuovo in equilibrio.

Nel secondo tempo le falchette tornano in campo desiderose di portarsi subito in vantaggio, ma Pucci non è dello stesso parere e chiude la porta a Soldevilla prima e a Praticò poi. Quest’ultima però, a meno di 6 minuti dal gong, fa esultare il popolo biancoblu siglando la rete del definitivo 2-1: ben appostata sul secondo palo, Praticò raccoglie il servizio di Isa Pereira e deposita in rete il gol del vantaggio per la Stilcasa.

Tanta sofferenza per le falconaresi, ma alla fine la vittoria è arrivata. Un successo determinante anche per la classifica poichè, complice il pareggio del TikiTaka Francavilla per 4-4 sul campo della Lazio, ora la truppa di Giulia Domenichetti si ritrova nel terzo posto della graduatoria a quota 41 punti, a meno uno proprio dalle abruzzesi seconde.